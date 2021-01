I sne og slud skal sneploven ud

Han har været med til at rydde vejene for sne i syv år, og selv om der ikke har været de store snemængder de senere år, så er der syv lastbiler og et større antal traktorer med snerydningsudstyr, som altid skal være klar til at rykke ud, hvis der blæses til snerydning eller saltning.