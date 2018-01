Værestedet Vendepunktet i Vig er for folk , der har lagt alkohol og stoffer på hylden. Stedet emmer af kreativitet, og det vil også komme til udtryk i den bog, som skal laves om stedet og brugerne. Foto: Marianne Nielsen

I nr. 25 stiller man fordommene udenfor døren

Odsherred - 19. januar 2018 kl. 16:52 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Odsherred har værestedet Vendepunktet i snart 10 år været en fast del af kommunens tilbud til folk med misbrugsproblemer.

Eneste krav er, at man hverken er påvirket af alkohol eller stoffer, når man træder ind ad døren på værestedet Vendepunktet på Holbækvej 25. Det er her folk, der kæmper for at holde sig fra rusmidler, kan tage hen og være sammen med andre i samme situation.

- Det er et fristed, et frirum, hvor man ikke bliver mødt med fordomme. Man kommer som den, man er, fortæller en af brugerne, Jan, da Nordvestnyt kigger forbi til en snak og en kop kaffe.

Og kaffe bliver der drukket rigtig meget af mandag og torsdag, hvor Vendepunktet har åbent. De lejer sig ind i lokalerne, som også rummer Kik Ind, værestedet for psykisk sårbare.

- Jeg vil påstå, at vi også er psykisk sårbare, for der er jo en grund til at vi er her. Alle har sit at slås med, siger Jan.

Stedet er ikke forbeholdt borgere, der er tilknyttet rusmiddelteamet i Nykøbing, men for alle, der har brug for støtte og netværk til at holde misbrugsproblemerne fra livet.

Jens Peter Olsen er rusmiddelkonsulent og tovholder for Vendepunktets brugere og kalder stedet for en kombineret indgang og udgang til et liv uden et misbrug.

- Nogle gange kommer her mennesker, som kender andre her, som vi så kan følge op til rusmiddelteamets konsulenter, hvis de ønsker det. Men det er også her, man holder til, når man søger styrke og selvtillid til at komme videre i livet, forklarer han.