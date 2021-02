I morgen åbnes for kviktest i Asnæs

Falck har overtaget opgaven hos Region Sjælland med at levere kviktests efter det kuldsejlede forsøg med SOS International, der aldrig nåede at oprette et kvikteststed i Odsherred. Efter en uges planlægning, er Falck nu klar til at åbne et sted i Odsherred, hvor man hurtigt kan blive testet og få et hurtigt svar. I morgen åbner Falck et lokalt kvikteststed i Asnæs, og det bliver som tidligere omtalt i avisen på Odsherred Musikskole på Centervejen 4A.