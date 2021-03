Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: I dag falder dommen: Husker ikke samleje med sovende kvinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I dag falder dommen: Husker ikke samleje med sovende kvinde

Odsherred - 10. marts 2021 kl. 09:35 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I dag ventes der dom ved byretten i Holbæk i en sag, hvor den tiltalte - en 26-årig mand - har forklaret, at han ikke selv husker, at have dyrket sex med ung kvinde, der sov.

Læs også: Nægter anklager om voldtægt og husker intet

Ifølge anklageskriftet gennemførte en 26-årig mand samleje med en 20-årig kvinde, der ikke havde givet samtykke, og som var svært påvirket af alkohol.

Den 20-årige kvinde har i retten forklaret, at hun sov og vågnede midt i samlejet - endnu påvirket efter tæt druk til en mindre fest i Hørve 10. januar, de begge havde deltaget i.

Modsat har den 26-årige mand nægtet voldtægt, og husker intet om et samleje, og blev overrasket over, at hans dna blev fundet i hendes vagina.

Ved årsskiftet trådte en ny voldtægtsbestemmelse i kraft, den såkaldte samtykkebestemmelse, som betyder, at seksuelle forhold eller samleje uden samtykke, regnes for at være voldtægt.

Juridisk dækkede betegnelsen »voldtægt« tidligere over, at en person tiltvang sig samleje ved eksempelvis vold eller trusler eller et samleje, hvor ofret var ude af stand til at sige fra.

Med Folketingets beslutning om at ændre paragraffen til at basere sig på samtykke, ville man sikre, at retten til seksuel selvbestemmelse blev omdrejningspunktet for, hvornår der er tale om voldtægt.

Men hvorvidt den nye samtykkebestemmelse bliver relevant for domsmandsretten afklares først, når senioranklager Louise Hansen og forsvarer Lise Holten procedere i sagen i løbet af formiddagen.

relaterede artikler

FAKTA: Samleje uden samtykke er voldtægt 04. marts 2021 kl. 13:59

Retssag i Holbæk: Ny voldtægtslov muligvis i spil for første gang 04. marts 2021 kl. 11:47

26-årig varetægtsfængslet for voldtægt efter ny samtykke lov 11. januar 2021 kl. 10:57