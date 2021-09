Efter drabet på den 29-årige pædagog på bostedet Ørbækskilde, i Fårevejle, arrangerede hans familie en demonstration foran bostedet mod dårlige arbejdsforhold på landets psykiatriske bosteder.

Send til din ven. X Artiklen: I dag begynder retssagen: Blev brutalt dræbt af to knivstik på arbejdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I dag begynder retssagen: Blev brutalt dræbt af to knivstik på arbejdet

Odsherred - 03. september 2021 kl. 07:18 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Klokken 8 onsdag den 30. december 2020 mødte den 29-årige Yamma Ahamadzai på arbejde på opholdsstedet Ørbækskilde i Veddinge.

Den 29-årige var pædagog på opholdsstedet, ifølge hans familie et job som han var meget glad for.

Efter det, som opholdsstedet kalder et pædagogisk overlap, hvor han koordinerede dagens opgaver med en kollega, valgte de to pædagoger, at Yamma Ahamadzai skulle blive som eneste personale i boligen på Riisvej, mens kollegaen tog til opholdsstedets anden ejendom på Bøgebjergvej i Fårevejle.

En 19-årig beboer, der boede på Riisvej, havde i løbet af formiddagen flere vredesudbrud, og da den senere dræbtes kollega talte i telefon med den 29-årige først på eftermiddagen, kunne han høre, at den 19-årige råbte højere og højere, at han væltede ting i baggrunden, og til sidst afbrød han telefonsamtalen.

Ifølge en redegørelse fra opholdsstedet ringede kollegaerne sammen igen klokken 14.30, hvor der var faldet ro over den 19-årige, og de to pædagoger vurderede, at det ikke var nødvendigt at være to medarbejdere på Riisvej, men noget gik helt galt i huset på Riisvej.

40 minutter senere ringede telefonen endnu engang på Bøgebjergvej, og den anden beboer på Riisvej fortalte, at der havde været et knivstikkeri. Da pædagogen fra Bøgebjergvej få minutter senere nåede frem til Riisvej, var en ambulance allerede ankommet, og katastrofens omfang gik op for medarbejderen, der fik tilkaldt stedets forstander og souschef.

Klokken 15.25 ankom politiet til stedet, og de valgte at anholde den 19-årige.

Yamma Ahamadzai lå knivdræbt foran huset, og siden knivdrabet har den i dag 20-årige formodede gerningsmand siddet varetægtsfængslet i surrogat.

Efter drabet har både tilsynsmyndigheder, arbejdstilsynet og socialpædagogernes fagforening kritiseret bostedet for, at lade den 29-årige arbejde alene.

I dag begynder retssagen ved Retten i Holbæk, og ifølge den tiltaltes forsvarer, advokat Erbil Kaya, så erklærer hans klient sig ikke skyldig i manddrab.

Ifølge anklagemyndigheden skal den 20-årige straffes for, som de skriver i anklageskriftet:

»Ved den 30.december 2020 umiddelbart forud for kl. 15.10 ud for beboerhuset på bostedet Ørbækskilde, Riisvej 18 ved Fårevejle med en springkniv at have tildelt XX to knivstik i venstre side af brystet, hvorved XX afgik ved døden.«

Udover drabet er den 20-årige også tiltalt for den 10.november 2019 cirka klokken 23.15 på en adresse i Høje Taastrup at have tildelt en forurettet fem knytnæveslag i ansigtet.

Der er afsat tre retsdage til sagen.