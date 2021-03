Vig Bio glæder sig til at kunne åbne 6.maj. Foto: Preben Moth Foto: Preben Moth

I biffen til maj med rød løber og coronatjek

Odsherred - 24. marts 2021 kl. 10:04 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Vig Bio må væbne sig med tålmodighed en tid endnu, før der igen kan vises film på det store lærred i biografens mørke.

Med den genåbningsplan, som statsministeren sent mandag fik forhandlet på plads med folketingspartierne på nær Nye Borgerlige, er der nemlig ikke udsigt til genåbning af biograferne før den 6. maj.

- Vi havde ærligt håbet på en åbning inden påsken, men nu har vi da en dato at forholde os til, som giver os tid til at planlægge, siger formand for Vig Bio, Bente Elvert.

I Vig har man brugt nedlukningsperioden på et par projekter, for eksempel ny ventilationssystem og ny projektor, der har gjort et indhug i egenkapitalen.

Samtidig har biografen modtaget 40 nye medlemmer, der ønsker at støtte op om Odsherreds eneste biograf.

- Det er vi meget taknemmelige over, og vi glæder os helt vildt til at åbne. Vi har savnet vores gæster, lige så meget som de har savnet os, og vi vil fejre åbningsdagen med rød løber og et glas, siger biografformanden, der ikke mener coronapasset bliver et problem.

Bente Elvert forventer at kunne tjekke både biografbillet og coronapas i indgangen, så der ikke er tvivl om at alle der får adgang til bygningen, har en gyldig passérseddel.