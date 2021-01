I aften får Venstreforslag den politiske magt at føle

Venstres Hanne Pigonska har begæret sag om tilskud til pasning af egne børn i byrådet, men her bliver hun mødt af et flertal af modstandere. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Odsherred - 26. januar 2021

Venstre i Odsherred Kommunes byråd vil give børneforældre mulighed for at passe deres egne børn med et tilskud fra kommunekassen.

Ifølge den kommunale administration et forslag, der vil koste op imod èn mio. kroner, og ifølge embedsmændene også vil koste serviceforringelser i de eksisterende dagtilbud.

Forslaget har de Radikales opbakning, og muligvis også stemmer fra både DF og OdsherredsListen, men i fagudvalget led det nederlag, og så krævede Hanne Pigonska sagen behandlet på aftenens virtuelle byrådsmøde.

Politisk top har talt Hos Socialdemokratiet er der adskillige byrådsmedlemmer, der ikke har ytret deres mening i sagen, og de gør det formentlig heller ikke på mødet, men da både partiets udvalgsformand på området, gruppeformand og ikke mindst borgmester har signaleret, at S er imod forslaget, så er partiets 12 stemmer givet sikret bag et nej, og både SF og Enhedslisten er klar til at levere flertallet, der blot kræver 13 stemmer, bag en afvisning.

»Jeg ved, at det er et meget ophidsende emne for en del mennesker på Facebook, men i Enhedslisten vil vi hellere bruge vores kræfter og skatteydernes penge på at støtte professionelle pædagoger og dedikerede dagplejer og vuggestue-personale om at skabe de bedste institutioner. Børn har behov for mange sociale kontakter, ikke kun kærlige forældre, som er »villige til at dø for dem,« som en kvinde har skrevet i en Facebook chat om emnet. Hvis forældre har behov eller mulighed for at prioritere fuldtids børneaktiviteter med deres børn, eller i en lille privat kreds, kan det være super godt eller utrolig dårligt, og kommunen har ikke ret til at blande sig i de situationer, Men vi skal ikke betale løn til en yderligere privatisering og atomisering af samfundet. Mere fritid og familietid til alle familier kunne i stedet sikres med den 30-timers arbejdsuge, som Enhedslisten kæmper for,« siger Clark Pratt, der sidder i byrådet for Enhedslisten.

Kold skulder fra SF Også hos SFs ene byrådsmedlem, Arne Mikkelsen, møder forslaget den kolde skulder.

»SF vil ikke støtte forslaget. Vi behøver ikke at afprøve, for der er gjort

erfaringer på området. Forslaget vil alene kunne bruges for en familie, hvor den ene har en stor indkomst. En enlig forælder vil ikke kunne klare sig for de 87.000 kroner i årlig støtte de første par år og højest 57.000 kr. indtil skolealderen fra barnets tredje år. Daginstitutioner blev jo hovedsagligt oprettet for at give begge forældre mulighed for at komme ud å arbejdsmarkedet. SF vil hellere støtte at forbedre barselsordninger. Ordningen vil jo udover selve tilskuddet og administrationen, også medføre manglende skatteindkomst fra brugerne. Der bliver jo tale om et formindsket arbejdsudbud. SF er enige med S og Enhedslisten om hellere at prioritere øgede midler til daginstitutionsområdet, og det bliver et emne i forhandlingerne om budget 2022,« siger han.