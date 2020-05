I Bjergesø drejer det sig om krus

Nu er de i fuld gang med at få lerklumper til at makke ret på drejeskiven, så både byens borgere, men også andre kan få et helt unikt kaffekrus.

- Det projekt er nu færdigt, men vi kunne ikke rigtig slippe leret. Så vi har brugt nogle kræfter på at tænke over, hvad vi kunne lave. Det er blevet til krus med et hjerte på. Alle i byen får et krus, som en slags symbol på vores fællesskab, forklarer Maiken Konge.