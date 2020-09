Hytterne har været en stor succes for Sommerland Sjælland i år. PR-foto

Hytterne var en succes i en corona-præget sæson: - Vi har allerede fået forespørgsler og bookninger for 2021

Odsherred - 29. september 2020 kl. 06:33 Af Jesper Danscher

- Det gik ikke helt så galt som vi var bange for, det skulle. Sådan gør Sommerland Sjælland direktør Kåre Dyvekær 2020 sæsonen op, her 14 dage efter sommerlandet lukkede for i år.

Der har naturligvis været færre besøgende, især fordi sæsonen startede senere på grund af corona-situationen.

Til gengæld har hytterne været en succes.

- Vi har kunne mærke, at danskerne holder ferie i Danmark i år. Det har blandt andet resulteret i stor efterspørgsel på vores hytter, fortæller direktøren for Sommerland Sjælland, der i år har måtte åbne for bookningen af hytter i 2021 tidligere end normalt.

- Vi håber, at danskerne har lyst til at holde ferien her hos os igen til næste sommer. Vi har allerede fået forespørgsler og bookninger for 2021, så det tegner rigtig godt, siger fortsætter Kåre Dyvekær.

- Vi har normalt ikke ret mange internationale gæster, sammenlignet med andre af sommerlandene, derfor er vi nok ikke blevet så hårdt ramt på besøgstallet som de er blevet det, siger Kåre Dyvekær til sn.dk.