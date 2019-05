Hyggefodbold for kvinder

- Vi erkender blankt, at vi indenfor de seneste år har forsøgt med både et Fodbold Fitness-hold og et dameseniorhold uden vedvarende succes, og det har vi selvfølgelig taget til efterretning. Vi har erfaret, at hvis ikke der er en fast tovholder, en fast træningsdag og fodboldveninder, der holder fast i, at du skal prioritere tid til dig selv, så bliver det svært at gøre fodboldtræningen gældende blandt alle de andre prioriteringer, kvinder har i dag. Det er synd, for fodbold er vitterligt for alle, og vi vil gerne have alle med, fortæller seniorformand René Jensen i en pressemeddelelse fra DBU.