Hygge-jazz i bag-butikken

Det var meget passende, da den kendte jazz-pianist og kapelmester Jean Zederkopff ved pianoet spillede en jazz-version af Kai Normann Andersens »Pige træd varsomt«. Man skulle bevæge sig varsomt for at komme rundt i Butik Mageløs, men som sædvanligt var intimiteten stærkt hygge-fremkaldende, og musikken helt i top.

De op mod 30 publikummer sad tæt på de to musikere, Jean Zederkopff ved pianoet og Preben Nimb Sørensen på kontrabassen, der trakterede med amerikanske standards som »Confessin' That I Love You«, »Only Trust Your Heart« og »Love Is Here To Stay«.