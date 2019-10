Hvem ejer mon Folkemødet?

»Problemet i forhold til Folkemødet i Odsherred er, at det er uklart, hvem der er arrangøren. Som almindeligt borger i Odsherred er det mit indtryk, at folkemødet er arrangeret af Odsherred Kommune. Kommunens logo fremgår af forsiden på folkemødeprogrammet, og »Kultur og Fritid i Odsherred« står bag hovedparten af den kommunikation, der er på Facebook omkring Folkemødet«, skriver Ulla Margrethe Hansen i sit læserbrev.

Hvem står egentligt for Folkemødet i Odsherred? Det spørgsmål rejser det tidligere konservative byrådsmedlem Ulla Margrethe Hansen i et læserbrev i tirsdagens Nordvestnyt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her