Hvad er et lokalsamfund i Odsherred?

Vi har faktisk ingen definition af et lokalsamfund i Odsherred - og hvor stor er den reelle egentlige lokaldemokratiske indflydelse? Nykøbing By og Vindekilde eller en fiskeplads ved Isefjorden og Hørve. Alt synes lige godt i den nuværende lokaldemokratimodel.

Det kan selvfølgelig have sin charme, og der har da også været nogle hyggelige lokalkulturelle landsby-makeover-projekter, der har været med til at understøtte sammenhængskraften i de involverede lokalsamfund. Det er trygt og godt, men efter Radikale Venstres mening er det bare ikke en seriøs nok tilgang til lokaldemokrati. Systematiske tilgange kan faktisk noget og hvis vi skal tage ordet demokrati alvorligt, så er det på tide at prøve noget andet af.

Man kan jo starte med at give Asnæs og Nykøbing, som de to største byer i herredet en mulighed for at etablere lokalråd - og give det en chance. Vores nabokommune Holbæk har stolte traditioner med Lokalfora, hvilket også har været præsenteret i Lokaldemokratiudvalget. Lad os nu komme i gang i Odsherred - i fællesskab.