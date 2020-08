Husker du: Ornepigen Bodil dyrkede sex med sine dyr

Bodil Joensen (1944-1985) blev allerede som helt ung kendt for sin store kærlighed til dyr og naturen. Hun hoppede med på pornobølgen i slutningen af 1960erne og blev hurtigt verdensberømt for sine kontroversielle sex-film.

I år er det 25 år siden, Bodil Joensen, der var kendt som »ornepigen Bodil«, døde. Det er samtidig 40 år siden, at dokumentarfilmen, som gjorde Bodil Joensen berømt, »A Summer Day«, blev produceret.

Filmen vandt guldmedaljen ved en stor, alternativ filmfestival i Amsterdam og viste, hvordan den 25-årige Bodil Joensen dyrkede sex med sine dyr på en gård i Odsherred.

Bodil Joensen er i dag formentlig den mest kendte odsing.

Googles søgemaskine giver for eksempel 19.800 henvisninger på »Bodil Joensen«, hvilket er betydeligt flere end andre markante personnavne fra Odsherred.