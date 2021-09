Send til din ven. X Artiklen: Huskendt tyv stjal 4.000 kroner fra Dragsholm Golf Club Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Huskendt tyv stjal 4.000 kroner fra Dragsholm Golf Club

Odsherred - 16. september 2021

At have indbrud er ubehageligt. Men at vide indbrudstyven er en, man kender og har arbejdet sammen med, er endnu mere ubehageligt. Det kan forpagter Charly Jensen fra Dragsholm Golf Club snakke med om. Natten til torsdag var der nemlig ubudne gæster i golfklubbens lokaler.

- De har slået alarmen fra og åbnet døren med en nøgle fra nøgleboksen.Så det er jo sandsynligvis en, vi kender og som kender os rigtigt godt, siger Charly Jensen.

Alarmen blev slået fra cirka 00.20, hvorefter tyven er gået ind og har været i både køkken, restaurant, kontor og flere andre rum. Her fandt han eller hun ca 4.200 kroner i kontanter, som de har snuppet med.

- Normalt har vi aldrig kontanter liggende her. Men jeg har haft fri et par dage, og pigerne har lagt dagens omsætning på mit kontor. Det er kun derfor, de overhovedet har fået noget med, siger en ærgerlig Charly Jensen.

Han har brugt torsdagen på at rydde op efter indbrudet, få skiftet låsene og alle koderne og få en tømrer til at skifte flere indvendige døre, som tyven har sparket i stumper og stykker for at komme ind i aflåste rum.

- Han har også forsøgt at komme ind i golfshoppen, men den har seperat alarm, som gik i gang, så de har haft omkring 10 minutter til at rende rundt herinde og hærge, siger han.

Forsikringen dækker ikke indbruddet, fordi tyven har kunnet låse sig ind med rette nøgle.

- Jeg håber, nogen skammer sig over at ødelægge så meget for sølle 4.000 kroner. Men det gør de nok ikke, siger Charly Jensen, der har lært, at koder til nøglebokse og alarmer skal ændres jævnligt for at undgå for mange kender til dem.

peia