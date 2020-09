Husk mundbindet, når Bodil Jørgensen skal synge forbudte sange

Den folkekære skuespiller Bodil Jørgensen optræder den 26. september på Pakhusscenen i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, hvor hun - i anledning af 100-året for Genforeningen - synger »De forbudte sange« - fædrelandssange, som dansksindede sønderjyder blev forbudt at synge fra »Den Blaa Sangbog« af den preussiske besættelsesmagt i årene 1864-1920.

Til koncerten skal gæsterne - efter de nye corona-restriktioner i Odsherreds kulturhuse - bære mundbind, fordi Pakhusscenen samtidig er et udskænkningssted i forbindelse med koncerter.

- For at mindske risikoen for smittespredning indfører vi mundbindskrav til alle arrangementer i vores kulturhuse, siger kulturhusleder Jesper Bertelsen.