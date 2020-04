Fra i morgen er det igen muligt at gå en runde på golfbanerne i Odsherred.

Artiklen: Husk at tisse hjemmefra

Husk at tisse hjemmefra

Odsherred Golfklub og Dragsholm Golf Club åbner for deres baner i morgen. Men begge steder lyder det, at det bliver med begrænsninger.

Der bliver ikke noget med omklædning, der skal holdes afstand, min. to meter mellem hver spiller, og Curt Andersen, fra Dagsholm Golf Club, slår fast, at man skal tisse af hjemmefra, for toiletterne er ligesom klubhus og restaurant lukket.