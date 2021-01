Se billedserie Havnebyens Kaffebar ekspanderer - måske. Nabohuset er i hvert fald købt - blandt andet for et løfte om gratis kaffe. Her ses tre af de fire kaffebarsejere i Havnebyen på Sjællands Odde, Malene Hinrichsen (tv.), Jon Sanders og Pauline Hoch. Lille Alfreda har sneget sig med på fotoet, for hun er i hjemme-børnehave - mens sidstemanden i ejerkvartetten Sebastian Ziska ikke kunne være til stede. Foto: Niels Sørensen

Hushandel: Gratis kaffe resten af livet

Odsherred - 12. januar 2021 kl. 06:57 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

De to ejerpar bag Havnebyens Kaffebar på Oddenvej i Havnebyen på Sjællands Odde - Jon Sanders og Pauline Hoch samt Malene Hinrichsen og Sebastian Ziska - har købt »Kiosken«, som kaffebarens nabohus på Østre Havnevej 1 hedder i folkemunde, da der i mange år var en kiosk her. Et løfte om gratis kaffe er en del af prisen.

- Vi skal bruge stedet til noget godt, siger en af køberne, Jon Sanders, med et skævt smil - for hvad det helt bestemt er, deres nye initiativ skal indeholde, ved de fire entreprenante mennesker endnu ikke.

Men de ved altså, det skal være »noget godt«.

- Vi er faktisk ikke sikre på, om vi selv skal drive det, eller om andre skal lave noget her, eller om vi går i makkerskab med nogle nye her. Alt er i spil, fortæller Jon Sanders og fortsætter:

- Det er også muligt at vælte muren ind til kaffebarens have og måske lave en lille handelsplads midt i det hele. I kiosken kunne der så være en cykelreparatør eller et galleri eller en bed and breakfast.

At de fire nu har købt kiosken, er ikke en tilfældighed, såvel som det er logisk, han nævner muligheden for en bed and breakfast.

- Vi har hele tiden holdt øje med den, for kiosken blev faktisk starten på Havnebyens Kaffebar. Malene havde en ide om at lave en kombineret cafe og bed and breakfast her i Havnebyen, og hun tog ved en indskydelse Pauline og mig med, da hun skulle vises rundt i kiosken af mægleren. Så kom vi til at snakke en hel masse og fandt ud af, at vi ville lave en kaffebar, fortæller Jon Sanders.

I første omgang endte de altså med at købe nabohuset.

- Det var meget billigt, men der var godt nok også meget, der skulle sættes i stand. Det havde stået tomt i 10 år, konstaterer han.

Kiosken er i meget bedre stand og således nemmere at gå til.

- Vi har også haft lejet Mogens' garage til lager, og det ville vi jo miste, hvis han solgte til andre end os, siger Jon Sanders med henvisning til sælger Mogens Lock Carlsson, som drev kiosken i et tiår fra 2004.

Mogens Lock Carlsson bor stadig i Havnebyen.

- Vi har hele tiden haft et godt samarbejde med ham. En del af prisen er så også, at han har gratis kaffe i kaffebaren resten af sit liv, siger Jon Sanders.