Se billedserie De faste kunstnere i Huset i Asnæs har det svært nu, hvor udstillingsstedet og galleriet fortsat er nedlukket. Når der igen bliver åbnet, skal de frem i lyset. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Husets egne kunstnere skal snart frem i lyset

Odsherred - 12. marts 2021 kl. 17:25 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

De fast tilknyttede kunstnere i Huset i Asnæs har det svært, nu hvor udstillingsstedet og galleriet fortsat er nedlukket og venter på at komme med i den gradvise genoplukning.

- Husets kunstnere kan jo ikke komme til at vise og sælge kunst for tiden, når vi skal holde lukket, så det er svært for os at eksistere uden indtjening, siger formand for Huset i Asnæs, billedkunstner Dag Aronson.

De faste kunstnere er gået glip af flere udstillinger i nedlukningen, og der kan heller ikke komme gæster og købe kunst fra lageret i galleriet.

På den måde er en stor del af indtjeningen røget, samtidig med at der skal betales faste udgifter til at drive bygningen.

- Når vi - forhåbentlig meget snart - får lov til at åbne igen, vil vi indrette udstillingerne, så der bliver ekstra fokus på vores egne kunstnere i maj og juni.

Det trænger vi virkelig til. Måske vil vi udsætte en udstilling, så vi får god plads til at præsentere værker af Husets kunstnere, siger Dag Aronson.

Formanden håber, at Huset i Asnæs får lov til at åbne til april, så den planlagte, store gruppeudstilling »Fugl Fugl Fugl« kan åbne 9. april - med gæsteudstillere og Huset-kunstnere der viser deres passion for fugle i kunsten.

Kunst-projektet skulle egentlig have kørt for et år siden men blev ramt af den første store nedluknings-hammer. Og nu er fugle-projektet igen i farezonen.

- Det er meget kedeligt for de mange kunstnere, der har knoklet med det her, hvis projektet skal udsættes endnu engang. Så vi håber og krydser fingre og vrider hænder, siger Dag Aronson.