Huset-udstilling: Vild med dans på væven

Billedkunstner Lone Seeberg viser sit stærke dobbeltportræt »Another Eve« med to kvindefigurer på årets første udstilling i Huset. Den ene kvinde er sammensnøret med et stofstykke over brystet for at kunne bære en stribe medaljer; et nedadvendt blik signalerer trykket stemning. Ved siden af hende en mere fri, nøgen kvindefigur - med et eftertænksomt blik.