Huset revnede efter påkørsel med stjålet bil

Onsdag morgen klokken 6.50 fik Midt- og Vestsjællands politi anmeldelsen fra en kvindelig beboer på Annebergparken 1 i Nykøbing Sjælland at en bil har påkørt hendes hus. Bilisten har forladt stedet inden politiet eller ambulance var nået frem. Bilen har været meldt stjålet siden den 14. august.

Ifølge vagtchefen er bilen kørt igennem haven og ramte huset, hvor den endte liggende på siden. Husmuren og soklen af huset er revnet og man har tilkaldt det lokale redningsberedskab til at kigge på skaderne for at danne sig et overblik over hvilken ekstra indsats der skal foretages i forbindelse med husets tilstand.

Politiet er stadigvæk på stedet for at sikre spor der kan pege på bilisten identitet. Bilejeren er underrettet.

Ingen personer er kommet til skade.