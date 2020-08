Se billedserie Billedkunstner Lærke Lauta bad om at få pillet lamperne ned i Huset i Asnæs, så de ikke tog udsynet til hendes store malerier. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Huset i Asnæs kæmper med gamle lamper: Vi har ikke råd til at skifte dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Huset i Asnæs kæmper med gamle lamper: Vi har ikke råd til at skifte dem

Odsherred - 29. august 2020 kl. 12:43 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De gamle udstillings-spots, som belyser malerier på udstillinger i Huset i Asnæs, har længe været en torn i øjet på de tilknyttede kunstnere - de belyser ikke værkerne optimalt, og de rager ned fra loftet og forstyrrer udsynet til malerierne.

Det sidste bemærkede gæsteudstiller Lærke Lauta, da hun hængte sine kæmpestore, farverige malerier op på den aktuelle udstilling, hvor hun udstiller sammen med den ligeså farveglade keramiker og designer Better Lübbert.

- Under ophængningen bad Lærke om at få lamperne taget ned i det store rum for at få et renere udtryk, når hendes billeder er så store på væggene. Så nu er det »kun« dagslys fra vinduerne, der belyser den del af udstillingen, siger Better Lübbert.

Formand for Huset i Asnæs, maleren Dag Aronson, erkender, at projektørerne er et ømt punkt.

- De hænger ofte i vejen. Og de giver et gult lys, som ikke gør noget godt for kunsten. Vi vil rigtigt gerne have nogle nye lamper, der giver rigtigt »dagslys« oppefra. Men vi har ikke råd til det. Slet ikke lige nu, hvor vi har været nødt til at holde lukket i tre måneder i foråret og mistede indtægter fra flere udstillinger, siger formanden.

- Men hvis der er nogle, der vil sponsere nye lamper, vil vi være lykkelige. Så skifter vi gerne de gamle ud. De må være 40 år gamle, siger Dag Aronson