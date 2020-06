Huset i Asnæs genåbner med corona-regler: Fernisering delt i to

- Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer for genåbningen nøje. Der vil derfor være mulighed for afspritning i Huset, og der vil kun blive lukket et begrænset antal besøgende ind ad gangen. Ferniseringen holdes over to dage, lørdag og søndag, for at sikre, god afstand imellem gæsterne, siger formand Dag Aronson.