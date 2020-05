Se billedserie På grund af smitte-risikoen vil Huset i Asnæs ikke, som normalt,servere vin til ferniseringerne. Her der et Huset-kunstnerne Jørn Broman (forrest), Dag Aronson (t.v.) og Hans Helge Nielsen. Foto: Stefan Andreasen

Huset i Asnæs genåbner: Men ingen vin til ferniseringen

Odsherred - 23. maj 2020 kl. 07:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom kunsthusene er med i udvidelsen af samfundets genåbnings fase 2, har Huset i Asnæs valgt at udsætte åbningen til lørdag den 13. juni.

- Vi har jo inddelt vores sæson i udstillings-perioder, så det passer med, at vi går ind i en ny periode 13. juni og åbner udstillinger med Jørgen Albrechtsen og Keld Moseholm og med Husets kunstnere, siger Huset-formand Dag Aronson.

- Vi vil gerne være sikre på at kunne åbne ordentligt og sikkert, og på den her måde har vi god tid til at forberede os grundigt på, hvad vi må og ikke må.

- Blandt andet er det jo interessant for os, om forsamlingsforbuddet - som varslet - hæves til 30-50 efter 8. juni, og om vi må holde vores fernisering, eller vi er nødt til at sprede den over flere dage og eventuelt lukke folk ind i hold, siger Dag Aronson.

- Vi skal jo undgå, at folk klumper sig sammen, så vi må hele tiden gå og holde øje med, at der ikke er for mange inde ad gangen. Det kan være, at vi skal ensrette færdslen og lukke folk ind ad hovedindgangen og ud ad køkkendøren, forklarer formanden.

- Og det går jo ikke at servere vin og andet, som vi plejer at gøre. Der tør vi ikke tage chancer på grund af smitte-risiko.

- I det hele taget følger vi sundhedsmyndighedernes retningslinjer nøje.

- Heldigvis er folk meget dygtige til at holde afstand og opføre sig ordentligt overfor hinanden. Folk er vældigt disciplinerede, så vi tør godt åbne, siger Dag Aronson.