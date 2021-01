Huset på Bøgebjergvej, i Fårevejle, bliver brugt til beboere, der bor på opholdsstedet Ørbækskilde, men huset stand har været udsat for voldsom kritik. Foto: Marianne Nielsen

Huset fik voldsom kritik: Nu skal opholdssted i gang med renovering

Odsherred - 21. januar 2021 kl. 18:38 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Vand på gulvet, stikkontakter i udu, fugtpletter på væggene.

Opholdsstedet Ørbækskilde, hvor en ansat blev knivdræbt den 30.december, har beboere i et hus på Riisvej, i Veddinge, og i et hus på Bøgebjergvej, i Fårevejle, har fået kritik for kvaliteten af de vilkår de byder en del af deres beboere, som bor i huset på Bøgebjergvej.

En kritik, der sidste år fik Socialtilsyn Øst til at kræve, at huset bliver renoveret, og at det bliver efter en plan de har godkendt og overvåget.

Det har ikke været muligt at få et interview med husets ejer, advokat Lars Ulrich, men i en skrivelse til socialtilsynet, som Nordvestnyt har fået aktindsigt i, skriver han, at han vil udskifte husets nedslidte vinduer, og samtidig bliver også husets to hoveddøre udskiftet.

Uenige om elinstallationer Til gengæld bliver det Ørbækskilde, der skal sørge for at få opsat røgalarmer, som ellers var pillet ned, og også husets gamle brændeovn er det op til Ørbækskilde at få afmonteret fra skorstenen, for den er utæt og bruges angiveligt ikke.

Advokaten skriver videre, at det er lejeren, Ørbækskilde, der skal gennemgå eventuelle ulovlige elinstallationer, fordi det er nogle de har fået lavet igennem årene.

Ifølge Ørbækskilde er dette dog ikke helt sandt, for de slår i deres skrivelse til socialtilsynet fast, at de overtog huset med de nuværende installationer, og de gange opholdsstedet har haft brug for elektrikerarbejde har det været med autoriseret elektriker, men de lover dog, at elinstallationerne bliver inddækket.

Både advokaten og Ørbækskilde garanterer at renoveringerne vil være færdige senest til foråret.