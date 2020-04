Huset til venstre kan nu rives ned, så der kan etableres et tankanlæg. Foto: Torben Andersen

Hus rives ned

Miljø- og klimaudvalget accepterede forleden, at ejendommen, som tidligere rummede Kim's Corner, kan rives ned. Ejeren, Filip Dyvekær, ønsker nemlig at etablere en tankstation på området. Oprindelig ville han etablere en Netto-butik på stedet, men det ville et politisk flertal ikke være med til.