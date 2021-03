»Det blå hus« i Havnebyen på Sjællands Odde kommer til at sætte rammen for en pop-up-shop med vintage-lopperier sommeren over. Bag projektet står Karen Zahlekjær (foto), Anette Bøjgaard Schleicher, Emma Zahlekjær May og Anny Zahlekjær. Butikken vil have åbent både inde i huset og ude i haven. Foto: Niels Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Hus med magi: Nyt vintage-loppemarked på Odden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hus med magi: Nyt vintage-loppemarked på Odden

Odsherred - 29. marts 2021 kl. 21:16 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

»Det blå hus« på Oddenvej i Havnebyen på Sjællands Odde var indtil for nylig kunstnerisk og letgenkendeligt udsmykket med blandt andet selvlysende, orange plader for vinduerne.

Disse er nu væk, og bygningen og baghaven skal i stedet huse en såkaldt pop-up-shop med vintage og kvalitets-loppemarked sommeren over.

- Nu blomstrer det igen i Havnebyen, og der sker mange, gode ting blandt andet med kiosken og kaffebaren, og vi synes så, at vi vil lave noget i den anden ende af byen, siger Karen Zahlekjær med henvisning til Havnebyens Kaffebar og Kiosken på Odden centralt i Havnebyen.

Sammen med veninden Anette Bøjgaard Schleicher, datteren Emma Zahlekjær May og søsteren Anny Zahlekjær står hun bag pop-up-shoppen, der i første omgang er et weekend- og ferieprojekt, for alle fire har arbejde ved siden.

- Vi vil lave et sted, hvor man kan købe en masse lækre ting, men vil man bare ose, så kan man også det - hænge ud i havemøblerne eller bare gå rundt og hygge sig. Og nogle gange hen over sommeren vil vi invitere til, at man kan melde sig til at komme og sætte en bod op, hvis man skulle have lyst til det, siger hun.

Coronapandemien er her, som de fleste andre steder, den ukendte faktor - sammen med vejret.

- Vi vil naturligvis følge alle restriktioner og sørge for, det hele kører ordentligt og forsvarligt, og så håber vi selvfølgelig på, vi får godt vejr på markedsdagene, for vi vil også bruge haven som markedsplads, siger Karen Zahlekjær.

Hun har haft butikker med vintage - som måske bedst kan oversættes med genbrugsting af høj kvalitet i lækkert design - og andre lopperier i mange år ved siden af sit virke som ergoterapeut og underviser af kommende ansatte i socialpsykiatrien. Søsteren har også altid været bidt af en ivrig loppe, om man så må sige. Anette Bøjgaard Schleicher har en netbutik kaldet »Pop op lop fra 2. sal«, og Emma Zahlekjær May er bæredygtig designer. Og så er det svigersønnen, som kommer og rydder haven i påsken.

- Vi håber, vi kan åbne i bededagsferien, siger Karen Zahlekjær.

Hvis efternavnet i øvrigt klinger bekendt hos de lokale odboere, er der god grund til det, for søstrene Karen og Anny Zahlekjær er fra Søndervangsvej på Odden, hvor de voksede op, før de rejste ud i verden.

- Og vores mormor boede i en campingvogn nede på vores mark. Hun var sådan lidt sigøjner, hun spåede, og hun havde store, flagrende smykker og kjoler og tørklæder, og det er hende, der gav mig smag for det her, forklarer Karen Zahlekjær og fortsætter:

- Og så husker jeg også loppemarkederne i forsamlingshuset. Det var nok i virkeligheden der min interesse for lopperier startede for alvor.

Deres mor og bror bor stadig på Odden.

- Min mand og jeg har lige købt sommerhus her, så ringen er ved at være sluttet. Vi er jo ligesom bundet hertil. Og Det blå hus, det har magi, og vi kan se det alle sammen. Det har noget eventyrligt over sig, siger Karen Zahlekjær.