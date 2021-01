Hus med en ganske særlig farve er sat til salg

Efter Karin Bublitz død i 2012 valgte hendes mand, Kurt Bublitz, at holde fast i traditionen med at male huset lilla. I juni 2020 døde Kurt Bublitz, og den kendte villa er nu sat til salg. På ejendomsmæglerens billeder kan man se, at den lilla farve går igen i højere eller mindre grad i alle rum. Kurt Bublitz har tidligere fortalt til avisen, at han håbede, at nye ejere af huset ville bevare den lilla farve, fordi han havde en fornemmelse af, at hans kone kunne se det lilla hus oppe fra himmelen.