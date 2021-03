Hundeskole deler plads med Vig-kræmmere

- Vi er simpelthen blevet taget så godt imod hos kræmmermarkedet her i Vig og har endda fået lov til at låne nogle af deres faciliteter på pladsen, fortæller formand for Dragsholm Hundeskole, Lisette Larsen.

Hun har som agility-træner med de større hunde at gøre, hunden skal nemlig være et år for at deltage i træningen. Og så skal hunden kunne gå uden snor i nogle af øvelserne. Formanden Lisette Larsen, tager sig sammen med en makker af de helt små hunde, og hun kan godt mærke den øgede interesse for at have hund her under corona.