Hundene bliver så dejligt trætte, når de leger sammen, siger Brian Andersen. Her er det to berner sennenhunde. Foto: Pia S. Larsen

Hundelegeplads i Asnæs er på tegnebrættet

Odsherred - 10. oktober 2021 kl. 12:18 Kontakt redaktionen

Asnæs: En flere år gammel ide begynder nu så småt at blive til virkelighed. Hundeejerne i Asnæs har længe ønsket sig et sted, hvor de kan lufte deres hunde uden snor. Nu har Brian Andersen taget teten og forsøger at få projektet ført ud i livet.

Han oplevede stor opbakning til ideen, da der fornylig blev holdt et møde om byfornyelse i Asnæs, og derfor har han oprettet en Facebookgruppe med navnet Asnæs Hunde Laug. Her samler han hundeelskerne, så man kan få et overblik over, hvor mange der er med på en hundelegeplads. Gruppen har allerede over 50 medlemmer, og Brian Andersen er ret fortrøstningsfuld.

- Jeg har talt med nogle folk på kommunen, som også er positive. Til foråret kommer der nogle puljer, vi kan søge penge fra til foråret. Jeg har regnet ud, at vi skal bruge omkring 15.000 kroner til hegn og den slags, så hvis bare vi kan få et areal stillet til rådighed, er vi klar til at gå i gang med at stable det på benene, siger han.

Tanken er, at der skal stilles nogle borde og bænke op, så de tobenede kan sidde og drikke en kop kaffe og snakke, mens de firbenede leger.

- Det kunne da være hyggeligt og nemmere, hvis vi kunne lufte hundene tæt på. I dag kører jeg til Høve, men det var da lige så rart at spare benzinen og gøre det her, siger han og tilføjer, at for hundene er det også langt sjovere at løbe frit og lege med nogle andre hunde end at gå tur rundt i snor.

- Og så er de dejligt trætte, når de kommer hjem, siger han.

Brian Andersen er ligeglad med, hvor hundelegepladsen kommer til at ligge, men det kunne for eksempel være bag ved Violvænget og Vestervangsparken, nævner han.

peia