Politiet søger vidner i forbindelse med et hundeslagsmål ved OK Tanken i Asnæs i sidste uge. En hund blev skambidt, og måtte efterfølgende aflives. Foto: Kenn Thomsen

Hund død efter skambidning: Politi søger vidner

Hunden løb fri på et grønt areal omkring Blomstervænget i Asnæs. Den 65-årige gik over vejen ved OK-Tanken og videre i retning mod Aldi, hvor hendes bil holdt parkeret.

Hundene forsvandt rundt hjørnet ved vaskehallen, hvorefter ingen af hundeejerne så, hvad der skete. Da den 65-åriges hund kom tilbage så hun, at hunden havde pådraget sig alvorlige skader. Hun kørte straks hunden til dyrlæge, hvor den blev behandlet for alvorlige bidskader på kroppen og indre kvæstelser.

Men den lille hund stod ikke til at redde, og to dage senere den aflivet,

Politiet sigtede efterfølgende ejeren af de to store hunde for at overtræde hundeloven, idet hendes hunde kunne mistænkes for at stå bag skambidningen.