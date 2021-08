Hun skal lære at holde sig væk

»Jeg gider ikke høre på, at jeg bare gør det her for at tjene penge, og derfor lavede vi i 1983 en fond, og så er jeg bare ansat. I de første år var det tydeligt, at naboerne syntes vi var nogle mærkelige nogle, og Odsherred Kommune har vi aldrig fået hjælp fra. I mange år gjorde de alt, hvad de kunne for at forhindre os i at få tilladelser,« siger hun og fortsætter: