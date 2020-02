Se billedserie Nora Tams ser ud over det landskab, som hun gerne ser bevaret som vild natur.

Hun håber oplæg går igennem

Odsherred - 27. februar 2020 kl. 13:15 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er meget opsat på, at vores oplæg skal gå igennem i Grønt Råd Odsherred, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening (DN) Odsherred Nora Tams om det forslag, som Grønt Råd Odsherred i dag sidst på dagen skal behandle.

- Det oplæg, som vi præsenterer på mødet torsdag eftermiddag, er udarbejdet af repræsentanter fra Grønt Råd Odsherred og DN's bestyrelse her i Odsherred, og vi har arbejdet med det hen over efteråret i en arbejdsgruppe, fortæller Nora Tams.

Hun håber nu, at der kommer den nødvendige politiske opbakning til, at forslaget kan sendes til miljø- og klimaudvalget, som skal behandle en grøn politik for Odsherred, inden den endelig skal vedtages i byrådet.

- Jeg er godt klar over, at det forslag, vi kommer med, koster penge og fagfolk at gennemføre, men jeg mener, at det er på tide, vi kommer i gang, understreger Nora Tams, der fornemmer, at der er opbakning fra det faglige niveau i Odsherred Kommune.

Under arbejdet har hun bidt mærke i, at Odsherred ligger rigtig dårligt, når det gælder natur. Mens kommunen ligger på landsgennemsnittet, når det gælder skov og landbrugsjord, så er der i Odsherred halvt så meget natur som landsgennemsnittet.

- Her synes jeg, vi skal tage udgangspunkt i de mange fredede kulturminder, vi har rundt om i Odsherred, siger Nora Tams og tilføjer:

- Steder som gravhøje og naturlige hegn kan blive grundlaget for en naturlig korridor gennem landskabet, hvis man kan blive enige med landmændene om ikke at pløje og sprøjte alt for tæt på gravhøjene.

Oplægget »Giv naturen plads« bliver behandlet på Grønt Råd Odsherreds møde sidst på dagen i dag, torsdag.