Selv de dumme svin kan lide Jesper Fredslund Davidsen, som dog ikke beskylder sine grise i folden for at være hverken dumme eller svin.

Humørbombe: Selv de dumme svin kan lide ham

- Han er en ung mand, som alle i byen kender som en uhyre hjælpsom mand, der ikke er bange for at blande sig i debatter, der har med vores lokalsamfund og vores landsby at gøre, og som lægger utrolig mange timer i, at fællesskabet har det godt i vores lille hyggelige by, lød skudsmålet fra oldermand i Høve Bylaug, Peter Arnfeldt, da han for nylig overrakte lavets årlige humørpris til den lokale landmand Jesper Fredslund Davidsen.