Huerne kan sættes på

Odsherreds Gymnasium er så småt på vej tilbage til en normal hverdag efter måneders coronanedlukning med hjemmeundervisning af elever. Skoleåret er blevet forlænget som følge af nedlukningen, men rektor Niels-Peter babalola Andersson håber på, at der i år bliver mulighed for en mere normaliseret huepåsættelse og dimission for afgangselever i 3. G, end man havde sidste år.