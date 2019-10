Maskinerne, der har ryddet Skamlebæksletten for radiomaster og kobbertråde, er kørt lige henover egepæle, der markerede et bronzealderhus. Privatfoto.

Hovsa! Kørte med kæmpe maskine hen over fortidsminde

I to måneder i efteråret kørte specialdesignede maskiner fra Entreprenør P. Olesen rundt på Skamlebæksletten for at fjerne kobbertråde og gamle raddiomaster så nænsomt som muligt. Men undervejs, og selvom der har været dialog i to år forud for oprydningen, er noget gået galt. For pælene fra en hustomt fra bronzealderen er blevet påkørt af maskinerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her