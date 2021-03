Et hovedvidne valgte mandag at forlade retssalen ved retten i Hobæk, da han følte, han blev stillet for mange spørgsmål.

Hovedvidne forlod retssal i vrede

Ved retsmødet mandag havde den forurettede svært ved at huske forløbet og de forklaringer han har afgivet til politiet i sagen, da han fik en række spørgsmål af den ene af de tre forsvarer, Camilla Rønne. Forurettede mente, at der var tale om spørgsmål, som han allerede har svaret på. I sagen indgår fem bilag med forskellige forklaringer fra den forurettede.

- Hvad var det, jeg sagde til dig lige før? Jeg har afgivet min vidneforklaring. Du har den sort på hvidt. Tak og farvel. Jeg kører, kom det vredt fra den forurettede under et retsmøde ved retten i Holbæk.

Det var dog ikke forklaring nok for forurettede, som endte med at forlade retssalen efter få spørgsmål fra Camilla Rønne. Mandens bistandsadvokat, Nina Nielsen, forsøgte uden held, at overtale ham til, at vende tilbage.

Retten, anklager og de tre forsvarer var enige om, at det ikke ville give noget for retten brugbart resultat, at begære manden anholdt. Det blev i stedet besluttet, at benytte retsplejelovens paragraf 871 stk 4, som giver mulighed for at benytte politirapporter som bevis i sagen.