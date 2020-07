Hovedløs havfrue retur efter »flugt« mod fjorden

For en uges tid siden skrev vi her i avisen om en lille havfruefigur uden hoved og arme var blevet bortført. Havfruefiguren havde indtil da haft fast plads på en 12 tons stor sten foran Tårnet - billedhuggeren Peter Hesks kunstnerhjem og værksted på havnen i Nykøbing.

Peter Hesk udlovede dengang en dusør for den, som kunne levere den lille figur, lavet af datteren Amalie, retur til sin plads.

Billedhuggeren slipper dog for at punge ud med en findeløn, da det skulle vise sig, at blive ham selv der fandt havfruen.