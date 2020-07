Hovedløs havfrue bortført

En havfruefigur uden hoved og arme er blevet bortført fra sit tilholdssted på en sten ved Tårnet på Nykøbing Havn. Billedhugger Peter Hesk skriver på Facebook, at nogen har fjernet den lille skulptur fra sin plads på stenen, og at han er villig til at give en dusør til finderen af havfruen.