Mogens Møllegård fra Skønhed & Skrald hænger nogle af de indsamlede mundbind op med håbet om, at folk fremover vil huske, at smide dem i skraldespanden efter brug.

Hov, du har vist glemt noget.

De »tabte« mundbind er indsamlet af Mogens Møllegård. Han er en af foreningens mange frivillige, og går hver eneste dag - når ikke lige det regner alt for meget - sin daglige runde i Vig by, hvor han alt det op, som andre har glemt at tage med sig. På ti dage har han 3-4 sække med mælkekartoner, øldåser, flamingoplader og alt muligt andet efterladt skrald.