På Dragsholm Slot er de hårdt ramt af de nye corona-restriktioner, men slottets dirketør garanterer, at det er trygt at spise her. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hoteldirektør efter nye corona restriktioner: »Besøg jeres yndlingsrestaurant« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hoteldirektør efter nye corona restriktioner: »Besøg jeres yndlingsrestaurant«

Odsherred - 18. september 2020 kl. 17:42 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ja, de nye corona-restriktioner kommer til at ramme restaurations- og hotelbranchen hårdt.

Det siger Mads Bøttger, der er direktør og ejer af Dragsholm Slots hotel og Michelinstjerne-spækkede køkken.

Han slår fast, at de gør alt hvad de kan for at overholde alle retningslinjer, og Mads Bøttger undrer sig lidt over de nye restriktioner, for i hans optik er et besøg på en ansvarlig restaurant noget mere sikker end private arrangementer.

»Vi er virkelig en branche, der får lov at holde for. Dette på trods af at vi også er en branche, der ikke har været arnested for smitteudbrud på noget tidspunkt. Horesta har ikke et eksempel på en smittekæde, der er startet i en restaurant. I stedet har vi set smitten brede sig ved private og åbne arrangementer. Vi får mange spørgsmål fra gæster og værtspar til selskaber om det her emne. Mange virksomheder og privatpersoner ringer og spørger til vores julearrangementer og vil høre til trygheden i at holde dem hos os. Vi har over en travl sommer vist, at vi kan håndtere denne smitefare forsvarligt og opfordrer derfor vores gæster til at komme hos os som planlagt,« siger han.

Direktøren undrer sig over, at det nu påbydes at bære mundbind i restauranter, når samme krav ikke gælder supermarkeder.

»På en restaurant ankommer man typisk, får anvist sit bord, og sidder så og nyder maden i godt selskab, men uden at have kontakt til øvrige gæster i restauranten. Det kan vi sagtens håndtere, og nu skal vi blot huske at tage mundbind på. Sådan foregår det jo ikke, når vi færdes i det øvrige næringsliv. På en tur i det lokale supermarked passerer vi samtlige andre i butikken. Derfor forstår jeg ikke, at vi skal holde for på retsuaranterne. Når det er sagt, så vil jeg sige, at vi tager restriktionerne meget seriøst og indretter os efter dem, så vores gæster trygt kan besøge os,« siger han.

Regeringen har besluttet, at landets restauranter og barer skal lukke klokken 22, men det har Mads Bøttger også en løsning på.

»Den tidligere lukketid gør, at vi lige nu kigger på at åbne tidligere, så vores gæster fortsat kan få den fulde oplevelse blot forksudt et par timer. Jeg vil opfordre alle til at besøge deres yndlingsrestauranter i den kommende tid. Ansvarlige restauranter kan håndtere restriktionerne og vil have stor glæde af besøg. Jeg har talt med kolleger i Holland og Belgien, som i en lang periode har haft krav om mundbind. De har alle meldt, at det var svært til at begynde med, men at det ganske hurtigt bliver en vane,« siger han.