Klassisk pianist, Søren Rastogi, her sammen med bas-baryton Simon Duus, er anerkendt og efterspurgt i hele verden. Alligevel er gymnasietiden et af højdepunkterne i hans liv. Foto: Mik

Hot shot pianist: O.G. var mit første fællesskab

Odsherreds Gymnasium fejrer 40 års jubilæum i år. Nordvestnyt sætter i denne weekend spot på nogle af de mere berømte studenter, som det lille gymnasium har sendt ud for at erobre verden, på hver deres måde.

Det blev tre år, hvor han for første gang i sit liv oplevede at være en del af - og sætte præg på - fællesskaber i det meget levende musikalske miljø, som musiklærerne Lars Aabo og Lisbeth Monrad oppebar på skolen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her