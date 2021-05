Hospitalsdirektør fejrer 25 års jubilæum

- Idéen var, at jeg skulle være der i et halvt år, indtil jeg skulle starte på uddannelsen som klinisk diætist. Men i takt med, at organisationen voksede, ændrede mine arbejdsopgaver sig, jeg begyndte at arbejde på Granhøjens botilbud, og det hele blev ved med at være spændende. Så jeg blev aldrig klinisk diætist, jeg blev hængende her. Da vi så et behov for selv at kunne tilbyde behandling af Granhøjens beboere, gav det mening, at jeg var med til at starte Skovhus op, fortæller hun pressemeddelelsen.