Kaare Dybvad vil have transportministeren til at tilade brune seværdighedsskilte på rute 21.

Holder minister fast på de brune skilte

Odsherred - 18. januar 2018 kl. 06:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingsmedlem, Kaare Dybvad (S), vil holde trafikministeren fast på at Odsherreds seværdigheder bør have lov til at reklamere på motortrafikvejen, men det er ikke lige til.

Den 1.januar trådte nye regler i kraft for opsætning af brune seværdighedsskilte, og det betyder blandt andet at turistattraktioner fremover kan få opsat skiltehenvisere også selvom de ligger mere end 15 kilometer fra skiltet, men kun på motorveje, og dermed vil det fortsat ikke være lovligt at opsætte skiltene på motortrafikvejen rute 21.

Det irriterer Kaare Dybvad, der har stillet spørgsmål til sagen, og han har ikke til sinds at give op.

»Hvis ministerens argument for at afvise skilte er, at der ikke er ramper på motortrafikveje, så er det jo ikke noget problem på rute 21, hvor der er ramper hele vejen. Derfor må det også være muligt at opstille skilte til vores lokale turistattraktioner, og det har jeg tænkt mig at holde ministeren op på,« siger han til Nordvestnyt.