Frikirken i Fårevejle har rykket gudstjenesterne over i Fårevejle Skoles aula, hvor der er bedre plads. Foto: Marianne Nielsen

Holder gudstjenester i aulaen så der er plads til alle

Odsherred - 12. december 2020 kl. 06:29 Kontakt redaktionen

Af Marianne Nielsen

For syv år siden - før Fårevejle Frimenighed købte den tidligere sparekassebygning på Tuborgvej i Fårevejle Stationsby - lånte frikirken aulaen på den lokale folkeskole, når der skulle holdes gudstjenester.

Nu er frikirkens medlemmer tilbage i aulaen, for diverse corona-restriktioner har betydet, at pladsen bliver for trang i lokalerne på Turborgvej.

Før corona mødtes i gennemsnit 60 mennesker til gudstjenesterne i frikirken, hvor der er plads til i alt 90 kirkegængere under normale omstændigheder. Men så kom corona med benspænd.

- Da alt lukkede ned, holdt vi gudstjenester online via Facebook, men det blev aldrig helt godt. Så vi spurgte skolen om vi måtte låne aulaen som dengang før vi købte vores bygning. Vi vil jo gerne være 60, men restriktionerne betød at vi kun kunne være 30, og vi har kun oplevet, at de har haft en stor ja-hat på fra skolen og især fra pedellen, fortæller Jørgen Lund, leder af Fårevejle Frimenighed.

Flytningen af gudstjenesterne til aulaen betyder, at det også er her frikirken planlægger julegudstjenesten.

- For syv år siden kunne vi ikke få lov til at låne aulaen juleaften, men det har vi fået lov til i år. Det betyder, at vi kan lave en traditionel gudstjeneste på en utraditionel måde på skolen. Man skal bare komme som en gruppe, som man må sidde tæt med. Stolene er ikke stillet op på forhånd, men vil så blive placeret, når folk kommer, så der er to meter til den næste gruppe, forklarer Jørgen Lund om de logistiske udfordringer, der skal løses.