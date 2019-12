Hold kæft med tilbagevirkende kraft

»Integrationsrådet tager økonomiudvalgets behandling af sagen til efterretning. Integrationsrådet udtaler et ønske om en forklaring på de tilføjelser, som økonomiudvalget har indstillet til byrådet. Integrationsrådet kunne desuden ønske sig at være blevet inddraget i en dialog om ændringerne, inden behandlingen på økonomiudvalgsmødet, og inden der kunne læses om sagen i avisen. For egen regning vil jeg tilføje, at det ser ud som om nogle politikere i økonomiudvalget ønsker at integrationsrådet skal holde kæft med tilbagevirkende kraft. Vi har forstået, at aktionen den 3.juni er faldet nogle politikere for brystet, men vi troede, at vi var kommet et skridt videre siden. Det håber vi fortsat,« siger han til Nordvestnyt.