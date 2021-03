Per Skou Larsen, som ejer Odsherred Have & Anlæg, understreger, at han har et godt forhold til sine naboer. Foto: Torben Andersen

Hørve-sagen: Har et godt forhold til naboerne

Odsherred - 18. marts 2021

Hvis ikke der kommer en lokalplan for området, bliver de to virksomheder JJ Entreprenør og Anlæg og Odsherred Have & Anlæg, begge beliggende på Dragsmøllevej, nødt til at lukke eller flytte.

Odsherred Kommune har forsøgt at forsone JJ Entreprenør og Anlæg og naboerne, dog uden at nå et brugbart kompromis.

Per Skou Larsen, ejeren af Odsherred Have & Anlæg, fortæller, at han ikke har deltaget i nogle forsoningsmøder, og at han har et godt forhold til sine naboer.

- Vi er i tæt dialog med vores naboer. Vi er kede af at blive sidestillet med det andet firma, fordi vi desværre ligger tæt på dette firma. Jeg støtter naboerne i deres klager over virksomheden, og jeg mener helt klart, at de to firmaers fremtidige drift bør vurderes særskilt af kommunen, siger Per Skou Larsen, som også er formand for Hørve Erhvervsforening.

Hans virksomhed, som beskæftiger 13 personer, herunder tre lærlinge, ligger på en tidligere landbrugsejendom, hvor Per Skou Larsen først lejede en bygning, som han så senere købte.

- Da jeg købte ejendommen, var den registreret som landbrug, og jeg tænkte, at den jo så var registreret til erhverv, men den skulle være registreret om dengang, erkender Per Skou Larsen.

Hvis et politisk flertal i byrådet afviser at indlede en lokalplanproces, bliver han nødt til at flytte eller lukke virksomheden.

- Jeg er 57 år, og det er mange penge at investere i en ny grund et andet sted, og jeg har slet ikke lyst til at flytte fra Hørve, siger Per Skou Larsen, hvis virksomhed i 2020 var indstillet til Odsherred Kommunes vækstpris.