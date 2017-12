Hørve-jul i billeder: Og med sin krop han gjorde et hop

Efter juletræs-festlighederne blev børnene sendt rundt i byen for at lede efter gemte nissehuer, og få minutter efter ankom de første til medborgerhuset for at af-rapportere, at der var observeret seks røde huer, og de kunne indkassere en pose sponseret slik.