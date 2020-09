Højt smittetryk: Kultur-arrangementer flyttes fra Gentofte til Odsherred

Her skal de nu afvikles fra 25.-27. september i to af gågadens forretninger, Salka Valka i Algade 46 og Mosby Vine, Algade 35, oplyser Andres Faundez fra Cross Media ApS.

Arrangementerne - en kunstudstilling, med tilhørende digtoplæsning og artist-talk, samt to koncerter - er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens efterårs-hjælpepulje til at sætte kulturlivet i gang i corona-tiden.

- Det er gået meget stærkt med at flytte arrangementerne, det er i 11. time, men vi er nødt til at gøre noget for kulturlivet for tiden.