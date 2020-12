Højskoler rammes også af to ugers ekstra nedlukning

- Jeg har lige skrevet ud til de 140 elever, som skulle starte hos os den 10. januar, at deres start er udskudt. Indtil andet er oplyst, regner vi med og håber, at de kan begynde hos os mandag den 18. januar, siger forstanderen fra Vallekilde Højskole.

- Jeg har mest ondt af eleverne. Det er vildt synd. Mange af dem har meldt sig til for et år siden og har gået og glædet sig til at skulle på højskole efter nytår. For os andre - vi har prøvet det her før, og vi skal nok klare det.